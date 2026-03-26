Gemeente doet onderzoek naar vogels en vleermuizen in de buurt

De gemeente laat van april tot en met september onderzoek doen naar dieren die in gebouwen wonen. Het gaat om huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Onderzoekers lopen of fietsen in deze periode regelmatig door een buurt, op zoek naar deze vogels. Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zijn namelijk beschermd. Dat betekent dat hun nest- en verblijfplaatsen niet zomaar mogen verdwijnen. Toch moeten huizen soms worden geïsoleerd, gerenoveerd of gesloopt. Dat kan alleen als bekend is waar deze dieren leven.

Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt. Daarin staat hoe ze rekening houdt met beschermde dieren als er aan gebouwen wordt gewerkt. Daardoor kunnen woningen sneller worden verbeterd én krijgen de dieren krijgen voldoende veilige plekken om te leven.

De onderzoekers, die veelal ’s avonds en ’s nachts werken, dragen een gekleurd hesje en hebben materiaal bij zich, zoals een verrekijker of apparatuur om vleermuizen op te sporen. Hij of zij kijkt vanaf de openbare weg naar daken en gevels om te ontdekken waar vogels nestelen en vleermuizen verblijven.

De gemeente vraagt aan haar inwoners om de de onderzoekers niet aan te spreken. Zij moeten heel precies werken en hebben maar kort de tijd om metingen te doen. Als ze worden onderbroken, kunnen ze belangrijke gegevens missen.