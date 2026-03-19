Gemeente blundert bij verkiezingsuitslag: Student & Stad niet naar vier zetels

De gemeente heeft bij de presentatie van de voorlopige verkiezingsuitslag een fout gemaakt. Bij die presentatie werden 46 zetels verdeeld, terwijl Groningen 45 zetels heeft. Student & Stad is hier het slachtoffer van.

Rond middernacht bracht burgemeester Roelien Kamminga de voorlopige uitslag naar buiten. Student & Stad steeg daarin van 6,3 naar 7,5 procent van de stemmen, goed voor een historische winst van vier zetels. In de zaal steeg een luid gejuich op door de jonge partijleden. Dat enthousiasme bleek echter van korte duur toen bleek dat de rekensom van de gemeente simpelweg niet klopte.

“Maken van fouten is menselijk”

“Het is heel onfortuinlijk”, erkent gemeentewoordvoerder Peter Steinfort. “We hebben een rekenfout gemaakt waardoor er één zetel te veel is verdeeld. Student & Stad gaat hierdoor helaas terug naar drie zetels.” Volgens Steinfort is de fout ontstaan doordat de verwerking van de stemmen handwerk is. “Het maken van fouten is menselijk, maar het blijft heel erg sneu. We hebben de lijsttrekker inmiddels geïnformeerd en de situatie uitgelegd.”

“Dit is natuurlijk ontzettend jammer”

Student & Stad houdt ondertussen de moed erin. “Dit is natuurlijk ontzettend jammer, maar we kunnen nog steeds supertrots zijn”, reageert Wieke van Heteren van Student & Stad. Hoewel de vierde zetel nu niet meer haalbaar lijkt, blijft de winst onder de streep staan. “We hebben alsnog het hoogste resultaat ooit gehaald. We zijn dus nog net zo trots als we zojuist bij de voorlopige uitslag waren.”