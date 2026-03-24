Geen treinen naar Winschoten door aanrijding

Treinreizigers tussen Groningen en Bad Nieuweschans moeten dinsdagavond rekening houden met vertraging. Door een aanrijding kunnen er geen treinen rijden.

Rond 17.20 uur vond er op de spoorwegovergang met de Garst in Winschoten een aanrijding plaats. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen Zuidbroek en Winschoten stilgelegd. Tussen Groningen en Zuidbroek en tussen Winschoten en Bad Nieuweschans is wel treinverkeer mogelijk. De verwachting is dat de problemen tot ongeveer 18.30 uur gaan duren.

De treinen tussen Groningen en Veendam rijden wel volgens de dienstregeling.