Geen onregelmatigheden: Uitslag gemeenteraadsverkiezingen definitief

Er zijn geen noemenswaardige onregelmatigheden vastgesteld rond de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week.

Dat bleek donderdag toen in het stadhuis de definitieve uitslag bekend werd. Die wijkt niet af van de uitslag van vorige week enkele uren na de verkiezingen.

De volgende stap is dat er een verkenner komt die gaat inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor een nieuw gemeentebestuur. Dat wordt een nieuw college, omdat het huidige linkse college de meerderheid is kwijt geraakt.

Volgende week dinsdag wordt afscheid genomen van de gemeenteraadsleden die niet herkozen zijn of al wilden stoppen. Woensdag wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.