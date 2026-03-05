Geen fatbikevrije zones in Groningen

Bron: OOG Groningen

Er komen geen fatbikevrije zones in de stad. Dat antwoordt het stadsbestuur op vragen van de PVV fractie.

Het college zegt dat fatbikes niet in voetgangersgebied mogen komen en dat daar op gehandhaafd wordt. Bovendien wacht de gemeente een uitspraak af, of maatregelen in Enschede om fatbikes uit gebieden te weren juridisch stand houdt.

Ook een helmplicht of een leeftijdsgrens is volgens de gemeente niet uit te voeren, omdat daar landelijke regels voor zijn.

De gemeente juicht het wel toe als er een aparte voertuigcategorie voor de fatbike komt. Dat is nu gewoon een fiets. Dan kan er beter gecontroleerd worden op technische veiligheid en of illegale fatbikes.