Geen bekerfinale voor Futsal Groningen en Drs. Vijfje

Archieffoto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Zowel de mannen van Futsal Groningen als de vrouwen van Drs. Vijfje hebben vrijdagavond de bekerfinale bij het zaalvoetbal niet gehaald.

Futsal Groningen ging in Noord Holland na strafschoppen onderuit tegen HV Hoorn. Yska Last zette de Groningers na de pauze op voorsprong. Kort daarna maakte Hoorn gelijk: 1-1. In de strafschoppenserie die volgde misten Last en Handrit Hoxhaj.

Ook bij de vrouwen was een strafschoppenserie noodzakelijk. De eindstand bij Drs. Vijfje – FC Marlene was namelijk 5-5. De Groninger studentes verspeelden in de slotfase een 5-3 voorsprong.

Meike Arentz en Nina van der Putten zorgden er voor dat Vijfje met 2-1 ging rusten. Na de pauze scoorde Silke van der Wal twee keer en Sam Bosma één keer. Met een mee voetballende keeper kwam Marlene terug tot 5-5. Marlene nam vervolgens de strafschoppen beter.