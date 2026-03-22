Geboortegolf in de schaapskooi: Stadskudde viert het voorjaar met komst van vele lammetjes

Het voorjaar is bij de Stadskudde Groningen in volle gang. Na de zwarte bladzijde van de blauwtonguitbraak die in 2024 het land in zijn greep hield, beleeft de kudde nu een goed seizoen: de afgelopen weken zijn er al meer dan 250 lammetjes ter wereld gekomen.

De Stadskudde is een bekend gezicht binnen de gemeentegrenzen, waar de dieren een cruciale rol spelen in het ecologische groenbeheer. Waar voorheen maaimachines werden ingezet, zorgen de schapen nu voor een gevarieerder landschap. Doordat de dieren zich verplaatsen, nemen ze zaden van planten mee in hun vacht. Deze laten ze op andere plekken weer los, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de gemeente.

Rust in de schaapskooi

Afgelopen herfst zijn de dieren naar de schaapskooi bij Weiteveen gebracht. Nadat ze eerst nog een periode buiten hebben doorgebracht, verblijven ze de laatste weken in de kooi. Hier kunnen de ooien in alle rust hun lammetjes ter wereld brengen.

“Inmiddels zijn er al ruim 250 lammetjes geboren,” laat de herder van de Stadskudde weten. “Na het blauwtongdrama nemen de schapen dit jaar weer volledig deel aan het lammerseizoen.”

Herstel na blauwtong

Met het ‘drama’ doelt de herder op de heftige blauwtonguitbraak van 2024. Die eiste landelijk een enorme tol onder schapen en runderen, ondanks de snelle introductie van vaccins in april van dat jaar. Het virus, dat verspreid wordt door de knut (een klein mugje), kende destijds een piek in augustus en september. Door strikte maatregelen, zoals het opstallen van dieren, kon destijds niet de volledige kudde deelnemen aan het lammerseizoen. Dit jaar is dat anders.

De moderne schaapskooi waar de kudde momenteel verblijft, is gebouwd in 2018. Het complex biedt onderdak aan duizend schapen en 110 koeien, wat voldoende ruimte biedt voor de groeiende Groningse kudde.