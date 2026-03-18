Gebarentaal in de Doopsgezinde Kerk: “Speciaal stembureau bouwt brug tussen inwoners”

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) brengt een bezoek aan het stembureau in de Doopsgezinde Kerk. Foto: Lianne

De stembureaus in de gemeente Groningen zijn woensdag vrijwel allemaal toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Op enkele locaties gaat die toegankelijkheid nog een stap verder: met gebarentolken en audio-ondersteuning wordt gezorgd dat werkelijk iedereen zelfstandig zijn stem kan uitbrengen.

In het gebouw van de GGD aan het Hanzeplein is een speciaal stembureau ingericht waar blinden en slechtzienden gebruik kunnen maken van een stemmal en audio-ondersteuning. Een andere bijzondere locatie is de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat, waar gebarentolken aanwezig zijn om doven en slechthorenden te assisteren.

“Een brug tussen inwoners”

In de Doopsgezinde Kerk is de opkomst halverwege de middag goed. Het specifieke stembureau bestaat al zeven jaar. Voor het in de kerk was gevestigd had het een plek in de oude bibliotheek even verderop. Naast de tolken is er een beeldscherm aanwezig waarop video’s in gebarentaal worden afgespeeld.

Volgens stembureaulid Marco Boesjes zorgt de opzet voor meer dan alleen praktische hulp. “Het bouwt een brug met andere inwoners. Je merkt dat het de zichtbaarheid verhoogt en mensen dichter bij elkaar brengt”, vertelt hij. De reacties van stemmers zijn louter positief; velen vinden het bijzonder om op deze inclusieve manier hun stem uit te brengen.

Burgemeester on tour

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) bracht woensdag een bezoek aan de kerk als onderdeel van haar ronde langs de stembureaus. Ze bezocht ook woonzorgcentrum Bloemhof in Ten Boer en het Leger des Heils in de Oosterparkwijk. “Het is belangrijk om dit soort stembureaus te hebben”, aldus de burgemeester. “Het verlaagt de drempels die mensen kunnen ondervinden. Dat wordt gewaardeerd door de doelgroep, maar ook door andere mensen die geïnteresseerd zijn in hoe dit precies in zijn werk gaat.”

In de gehele gemeente zijn woensdag zo’n 150 stembureaus geopend. Omdat de burgemeester ze onmogelijk allemaal persoonlijk kan bezoeken, sloot ze haar ronde af met een compliment aan de vrijwilligers: “Een groot dankjewel aan alle stembureauleden die zich vandaag inzetten.” En: “Ga stemmen! Er is altijd een stemlokaal bij jou in de buurt. Dat kan nog tot 21.00 uur.”