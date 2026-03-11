Gasunie: strategische noodvoorraad gas aanleggen

Foto Andor Heij: Gasunie

Nederland moet een strategische noodvoorraad gas aanleggen. Dat stelt de Gasunie in een adviesrapport aan het kabinet.

Uit de oorlog in Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz blijkt volgens de Gasunie hoe kwetsbaar onze gasaanvoer is. Nederland en Europa moeten beter voorbereid zijn op langdurige verstoringen van de gasaanvoer. Daarom moet er een noodvoorraad gas komen die ongeveer gelijkstaat aan het jaarverbruik van ons land.

Door de oorlog in Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz ligt een belangrijke route voor lng-transport stil, waardoor de gasprijzen op de wereldmarkt stijgen. In het geval van Nederland komt een deel van het gas via pijpleidingen uit Noorwegen en een deel als vloeibaar gas met lng-schepen, vooral vanuit de Verenigde Staten.

Daarom adviseert Gasunie het kabinet om een strategische gasreserve aan te leggen in bestaande gasopslagen. Dat zou kunnen door extra gas op te slaan in bestaande gasvelden, maar ook door gas dat normaal permanent in opslagvelden zit beschikbaar te maken voor noodgevallen.

Diverse rechtse kamerfracties hebben inmiddels opgeroepen om het Groningenveld achter de hand te houden voor noodsituaties. Het kabinet en een kamermeerderheid willen dat absoluut niet vanwege de belofte van Den Haag aan de Groningers in het bevingsgebied. Volgens het ministerie van Economische Zaken wordt er al gewerkt aan extra maatregelen om voorbereid te zijn op zulke scenario’s.