Gasunie maakt meer winst in 2025, bedrijf wil komende jaren flink investeren in opslagcapaciteit en schone energie

Foto Andor Heij: Gasunie

De Gasunie maakte in 2025 een nettowinst van 85 miljoen euro, meer dan de 70 miljoen euro in 2024. Dit blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf, gevestigd in de ‘apenrots’ bij het Stadspark.

De hogere winst komt vooral doordat Gasunie meer gas vervoerde naar elektriciteitscentrales en stabiele inkomsten had uit gereguleerde tarieven. In Nederland vervoerde Gasunie 685 TWh aardgas, 6,2% meer dan in 2024, vooral om stroom uit zon en wind aan te vullen wanneer het niet waait of de zon niet schijnt. In Duitsland steeg het transport 9,3% tot 271 TWh.

In 2025 investeerde Gasunie ruim 600 miljoen euro in gas en LNG-leidingen en ruim 600 miljoen euro in projecten voor schone energie. Voorbeelden van deze projecten zijn het waterstofnetwerk in Rotterdam, het CO2-opslagproject Porthos, groen gas en warmte. Deze projecten helpen Nederland een duurzamer energiesysteem op te bouwen.

Voor de jaren 2026–2030 plant Gasunie een investeringsagenda van 10,5 miljard euro. Ongeveer driekwart gaat naar projecten voor schone energie, het resterende kwart naar gas- en LNG-infrastructuur. Ook worden pijpleidingen in Duitsland omgebouwd om waterstof te kunnen vervoeren.