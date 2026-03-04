GAE gaat helikopterlesvluchten beperken vanwege overschrijding natuurvergunning

Vliegveld Airport Eelde (foto: Ruben Huisman - 112 Groningen)

Groningen Airport Eelde (GAE) beperkt per direct het aantal commerciële helikopterlesvluchten. De luchthaven neemt dit besluit vanwege een overschrijding van de natuurvergunning uit 2007, zo maakte de directie woensdag bekend.

De beperking is het directe gevolg van een nieuwe juridische beslissing op een ingediend bezwaarschrift. De kern van het probleem ligt bij de verhuizing van de traumahelikopter in 2016. Sinds de helikopter destijds is verplaatst van het dak van het UMCG naar Eelde, is het totaal aantal helikopterbewegingen boven de limiet van de vergunning uit 2007 uitgekomen.

“Wij conformeren ons aan deze nieuwe uitspraak”, aldus een woordvoerder van GAE. “Dit heeft directe invloed op het aantal bewegingen dat we mogen toestaan.”

Prioriteit voor maatschappelijke vluchten

Omdat de luchthaven haar maatschappelijke rol voorop stelt, wordt er gesneden in de lesvluchten. “Onze prioriteit ligt bij het faciliteren van noodzakelijke vluchten”, legt het vliegveld uit. “Daaronder vallen de traumahelikopter, medische transporten en vluchten van Defensie en de politie.”