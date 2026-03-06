Futsal Groningen en Drs. Vijfje met ruime cijfers onderuit

sport
In de eredivisie zaalvoetbal verloren vrijdag zowel de mannen van Futsal Groningen als de vrouwen van Drs. Vijfje.
Futsal Groningen ging thuis hard onderuit tegen FC Eindhoven: 2-7. Na een 0-2 ruststand liep Eindhoven uit naar 0-5, voordat Yoshua St. Juste wat terug deed. Eindhoven bouwde de voorsprong uit naar 1-7. Doelman Frank Woldring van Groningen bepaalde de eindstand.
Futsal Groningen zakte naar de zesde plaats in de kampioensgroep van de eredivisie.
Drs. Vijfje verloor de uitwedstrijd tegen FC Marlene met 3-0. Vijfje blijft vierde staan in de eredivisie.