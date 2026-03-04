‘Fusie van zes faculteiten kan al in academisch jaar 2027-28’

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De fusie van faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen kan al in het academisch jaar 2027-2028 uitgevoerd worden, mits de hele RUG-gemeenschap betrokken raakt.

Dat staat in het advies van het Programmateam Hernieuwde Governance waarover de UKrant deze week bericht. Het universiteitsbestuur wil het aantal faculteiten terugbrengen van elf naar zes. In de plannen worden zes faculteiten opgeheven; daarvoor komen twee nieuwe in de plaats.

Er komt één faculteit voor Letteren, wijsbegeerte en religie, cultuur en maatschappij; een andere bestaat uit gedrags- en maatschappijwetenschappen, ruimtelijke wetenschappen en University College Groningen.

Het programmateam, bestaande uit de decanen Wilbert Kolkman en Joke Fleer, stelt dat er nog serieus werk aan de winkel is. De fusie kan alleen slagen als iedereen de verantwoordelijkheid voelt om eraan bij te dragen. Veel medewerkers van de RUG zijn nog niet overtuigd van het belang van de fusie.

Zo moet er een zogenoemd harmonisatieplan komen, die dealt met de organisatiestructuur. Ook moeten er concrete afspraken worden gemaakt met de zes faculteiten en moeten er afspraken komen over hoe de faculteiten hun eigen identiteit en een gevoel van gemeenschap kunnen behouden.