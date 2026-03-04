Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie) verlaat Provinciale Staten

Foto: provincie Groningen

Fredric Geijtenbeek, voorzitter van de statenfractie van de ChristenUnie, verlaat per direct Provinciale Staten. Dat meldt RTV Noord.

Hij vertrekt binnenkort met zijn gezin voor enkele maanden naar het buitenland. Geijtenbeek wil ook meer tijd vrijmaken voor zijn gezin met vier jonge kinderen. Bovendien is hij directeur van een basisschool.

Geijtenbeek was sinds 2017 Statenlid, als opvolger van Stieneke van der Graaf, die een overstap maakte naar de Tweede Kamer. Hij wordt als fractievoorzitter opgevolgd door statenlid Dick Hoogers. Antrude Oudman neemt diens zetel in de Staten over.