Forum organiseert fotowedstrijd voor jonge Groningers

Foto: © Jamie Smart, Wildlife Photographer of the Year

Jonge fotografen kunnen hun natuurfoto’s insturen naar Forum Groningen. De huiskamer van de Stad organiseert een fotowedstrijd in het kader van de fotoexpositie Wildlife Photographer of the Year.

Er zijn drie verschillende leeftijdscategorieën: tot en met 12 jaar, 13 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. De winnaar van iedere leeftijdscategorie wint een jaarabonnement voor één persoon voor WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Daarnaast worden de foto’s van de winnaars voor twee weken tentoongesteld in het Forum. Nummers twee en drie ontvangen een Wildlife prijzenpakket.

Inzenden kan van 30 januari tot en met 12 maart. Het Forum selecteert vervolgens een aantal foto’s waar het publiek van 19 tot en met 27 maart op kan stemmen. Kijk voor meer informatie over de wedstrijd en de spelregels op de website van Forum Groningen.