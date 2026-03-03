Forum Groningen viert Internationale Vrouwendag met films van vrouwelijke filmmakers

Foto Andor Heij. Forum Groningen

Op Internationale Vrouwendag staan er in Forum Groningen voornamelijk films geprogrammeerd die gemaakt zijn door vrouwelijke filmmakers.

“Een van de pijlers van dit programma is de gerestaureerde feministische klassieker Wanda, een van de belangrijkste onafhankelijke Amerikaanse films uit de jaren 70″, vertelt filmprogrammeur Henk Klein Wassink. “De enige film van Barbara Loden, die tekende voor het scenario, de regie, de productie én de fenomenale hoofdrol. Wanda is een hartverscheurend en intens portret van een gescheiden vrouw op drift, gestrand aan de rand van de samenleving. Baanbrekend, invloedrijk en nu eindelijk weer in de bioscoop te zien.”

De film die Klein Wassink benoemt, werd in 2010 digitaal gerestaureerd en opnieuw uitgebracht. De film werd destijds lovend ontvangen op internationale festivals en won onder meer de prestigieuze Pasinetti Award op het filmfestival van Venetië. Wanda maakt indruk als het portret van een vrouw die weinig grip heeft op haar leven en steeds afhankelijker wordt van de verkeerde mannen, onder wie een bankrover. De waardering voor Wanda is de afgelopen jaren sterk gegroeid; het wordt nu gezien als een essentieel werk binnen de Amerikaanse feministische filmgeschiedenis, gemaakt door een filmmaker die evenveel erkenning verdient als haar mannelijke tijdgenoten uit het New Hollywood-tijdperk.

Gevarieerd programma

Andere films die op Internationale Vrouwendag geprogrammeerd staan, zijn onder andere Gioia mia van regisseur Margherita Spampinato. Deze Italiaanse feelgoodfilm volgt de smartphoneverslaafde Nico, die de zomer verplicht doorbrengt bij zijn nukkige, religieuze tante Gela op Sicilië. Ook All We Imagine as Light van Payal Kapadia, Wuthering Heights van regisseur Emerald Fennell en The Voice of Hind Rajab van Kaouther Ben Hania staan op de agenda.

Geschiedenis

Internationale Vrouwendag wordt sinds 1912 in Nederland gevierd. De oorsprong ligt in 1908, toen zo’n 15.000 textielarbeidsters in New York door de Lower East Side naar Union Square marcheerden. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Het opkomen voor hun rechten was de aanleiding voor een gedenkdag die sindsdien jaarlijks op 8 maart wordt gevierd.

