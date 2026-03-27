Forse rookontwikkeling bij brand op balkon Overwinningsplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed op het balkon van een woning aan het Overwinningsplein. Eén persoon raakte daarbij gewond.

De melding van de brand kwam rond 00.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Bij aankomst bleek er een brand te woeden op het balkon. Dit ging gepaard met forse rookontwikkeling. Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl werd daarbij één straal hogedruk ingezet. “Toen het vuur onder controle was, hebben brandweerlieden de deur van de woning geforceerd. Daar werd een persoon aangetroffen die medisch onderzocht moest worden.”

Ambulancemedewerkers hebben deze persoon gecontroleerd. “Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.