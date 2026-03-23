FNV en WECF voeren zaterdagmiddag actie tegen energiearmoede op Grote Markt

Foto: FNV Metaal & Techniek

Vakbond FNV en het WECF Vrouwennetwerk voeren komende zaterdag actie tegen energiearmoede op de Grote Markt. Volgens de organisaties is dat nodig, omdat zich een groeiend probleem zou ontpoppen: huurders die vastzitten in slecht geïsoleerde woningen met hoge energierekeningen.

Omdat veel huurders niet zelf kunnen beslissen om hun woning te verduurzamen en tegelijk opdraaien voor hoge energiekosten, maakt dit hen extra kwetsbaar voor energiearmoede. Huiseigenaren maken daarentegen aanspraak op subsidies en regelingen voor isolatie en energiebesparing.

Volgens de organisaties is de energietransitie hard nodig, maar moet dat wel eerlijk zijn. Dat is volgens de actievoerders niet het geval en groeit de ongelijkheid juist. “Daarom zeggen wij: dit kan zo niet langer”, schrijft vakbond FNV over de actie. “Iedereen heeft recht op een goed geïsoleerde woning en een betaalbare energierekening. Zolang dat niet zo is, moeten mensen beschermd worden tegen hoge kosten. Een eerlijke energietransitie begint bij gelijke kansen en een daadkrachtig kabinet dat nu maatregelen neemt.”

De actie tegen energiearmoede op de Grote Markt begint zaterdagmiddag om 12.00 uur en duurt tot 15.00 uur.