Fietser gewond bij verkeersongeluk Damsterdiep

Bij een verkeersongeluk op het Damsterdiep is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. “Bij het ongeluk waren meerdere fietsers betrokken”, vertelt Wind. “Door nog onduidelijke oorzaak kwamen zij met elkaar in botsing, waarna in ieder geval twee personen ten val kwamen.” Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. “Uiteindelijk bleek één persoon gewond te zijn geraakt. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De persoon hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.”

Vanwege werkzaamheden is langs het Damsterdiep momenteel één fietspad gestremd. Het ongeluk vond volgens de nieuwsfotograaf plaats op het fietspad dat op dit moment gestremd is.