Fietser gewond bij val Sumatralaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Sumatralaan is in de nacht van zaterdag op zondag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur ter hoogte van de kruising met de Bedumerweg. “Door nog onbekende oorzaak is een fietser ten val gekomen”, vertelt Wind. “Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Door de val raakte de persoon gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer op locatie kunnen behandelen. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.