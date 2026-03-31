Fietser gewond bij aanrijding met automobilist op Peizerweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Peizerweg is dinsdag aan het einde van de middag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur ter hoogte van het tuincentrum. “Een automobilist die bij een uitrit het fietspad wilde oversteken, zag de fietser naar alle waarschijnlijkheid over het hoofd”, vertelt Wind. De fietser kwam door de botsing ten val en raakte gewond.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Verpleegkundigen hebben het slachtoffer in de ambulance gecontroleerd en behandeld. Vervoer naar het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig. De politie heeft assistentie verleend bij de afhandeling van het ongeval.