Fietser geschept door motorrijder op Damsterdiep

Bij een verkeersongeluk op het Damsterdiep is zondagmiddag een fietser gewond geraakt. Dat meldt een nieuwsfotograaf van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. “Het gaat om een voorrangsfout”, vertelt de fotograaf. “De fietser kwam vanuit de Zaagmuldersweg en wilde oversteken richting het fietspad. Op dat moment kwam er ook een motorrijder aanrijden op het Damsterdiep. Een aanrijding was het gevolg, waarbij beide partijen ten val kwamen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben de fietser gestabiliseerd. Daarna is deze persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Ook de motorrijder raakte gewond, maar deze kon ter plaatse aan diens verwondingen behandeld worden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.