FC Groningen wint met overtuigende cijfers van AZ

FC Groningen heeft op zeer overtuigende wijze gewonnen van AZ. In een sfeervolle Euroborg was de Trots van het Noorden de hele wedstrijd de betere ploeg en drukte dat uit in een 3-0 overwinning.

Travis Hernes was een opvallende afwezige. De van Newcastle United gehuurde middenvelder had de afgelopen weken een basisplaats, maar ontbrak tegen AZ op het wedstrijdformulier. Ook Etienne Vaessen, Stije Resink en Oskar Zawada waren er zondagmiddag niet bij wegens blessureleed.

In een weinig opwindende beginfase kwam FC nauwelijks in de problemen tegen de Alkmaarders, die afgelopen donderdag nog imponeerden in Europa door met 4-0 te winnen op bezoek bij Sparta Praag.

Tien minuten voor rust kwam Groningen zelfs op voorsprong toen scheidsrechter Martijn Vos een strafschop toekende nadat Jorg Schreuders onderuit werd gehaald door AZ-verdediger Wouter Goes. Bij afwezigheid van Resink was het Marvin Peersman die vanaf elf meter mocht aanleggen en op zeer bekwame wijze de openingstreffer maakte.

Kort daarna ontsnapt doelman Hidde Jurjus toen hij de bal zomaar inleverde bij AZ-aanvaller Ro-Angelo Daal. Laatstgenoemde probeerde de bal breed te leggen voor een simpele intikker, maar Jurjus was razendsnel met zijn herstelwerkzaamheden en voorkwam met de vuist dat de bal bij een Alkmaarder belandde.

Tweede helft

Na rust hield Jurjus zijn ploeg op de been door in korte tijd drie belangrijke en knappe reddingen te produceren. Vooral de laatste, een redding met het been op een inzet van dichtbij van AZ’er Isak Jensen, sprong in het oog.

De fase die daarop volgde, tekende zich door de Groninger overmacht die eigenlijk de hele wedstrijd voortduurde. Eerst schoot Younes Taha de bal vanuit een onmogelijke positie nog op de lat. Direct daarna bracht trainer Dick Lukkien een extra spits in de persoon van Brynjólfur Willumsson binnen de lijnen.

De IJslander was direct belangrijk toen hij David van der Werff lanceerde, die op zijn beurt spits Thom van Bergen bediende. Een mooie kapbeweging en een uitstekende afwerking zorgden voor een verdubbeling van de voorsprong.

Groningen wilde nog meer tegen het zwalkende AZ en verkreeg dat toen Marco Rente de bal onderschepte en Tygo Land wegstuurde. De huurling van PSV kon het zestienmetergebied indribbelen en passeerde AZ-doelman Jeroen Zoet met een prima schot voor zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau.

AZ kreeg hier en daar wel nog wel mogelijkheden, maar de Groninger defensie was niet te slechten.

Door de overwinning blijft FC Groningen met 38 punten uit 28 wedstrijden in de race voor plek negen. De achterstand op Sparta blijft drie punten. Ook FC Utrecht en sc Heerenveen hebben 41 punten. AZ blijft staan op 42 punten. Na de interlandperiode gaat Groningen op bezoek bij Telstar.

Opstelling FC Groningen: Hidde Jurjus; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (77’ Wouter Prins); Tika de Jonge (57’ Brynjólfur Willumsson), Tygo Land (87’ Tyrique Mercera); David van der Werff, Younes Taha (87’ Rui Mendes) , Jorg Schreuders; Thom van Bergen

Opstelling AZ: Jeroen Zoet; Denso Kasius (46’ Elijah Dijkstra), Wouter Goes (66’ Mexx Meerdink), Alexandre Penetra (46’ Billy van Duijl) Mees de Wit; Peer Koopmeiners (82’ Rion Ichihara), Kees Smit; Isak Jensen (66’ Ibrahim Sadiq), Sven Mijnans, Ro-Angelo Daal; Troy Parrott