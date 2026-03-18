FC Groningen wil volgend seizoen minder reistijd en meer structuur voor jeugdspelers

FC Groningen wil de dagen van spelers in de jeugdopleiding anders indelen vanaf volgende seizoen. Daardoor zouden de jonge spelers meer rust krijgen, onder meer door minder reistijd.

In de nieuwe opzet krijgen spelers een vaste dagindeling. Oudere spelers trainen ’s ochtends op de club en gaan ’s middags naar school. Jongere spelers beginnen juist op school en trainen later op Sportpark Corpus den Hoorn. Het plan is dat alle spelers om 17.00 uur klaar zijn. Spelers onder 12 jaar doen hier niet aan mee.

De thuissituatie van de jonge spelers zou zo minder worden beinvloed door de sportieve ontwikkeling bij de club. Ook wordt de schoolkeuze zo makkelijker, aldus FC Groningen. FC Groningen wil hiervoor beter samenwerken met de Topsport Talentschool Groningen. De club en de school hebben afgesproken om te kijken hoe ze dit samen kunnen doen. Deze school kan als enige in Groningen speciale regels toepassen voor topsport en onderwijs.

De club neemt anderhalf jaar de tijd om alles goed te onderzoeken. Daartoe is groep gevormd met mensen van de club, de school en ouders. Deze groep denkt mee en gaat bij andere clubs kijken hoe zij sport en school combineren.