FC Groningen verslaat SC Heerenveen in oefenduel

FC Groningen heeft woensdagmiddag in een besloten oefenduel met 3-2 van SC Heerenveen gewonnen. Rui Mendes scoorde tweemaal en Jahelille Hall zorgde voor het derde doelpunt.

De FC moest het doen zonder een tiental spelers die waren opgeroepen voor interlands. Trainer Dick Lukkien stelde aan het begin en in de loop van de tweede helft vijf verse spelers op. Ook bij Heerenveen ontbraken diverse spelers.

Rui Mendez, op wie in de competitieduels nauwelijks een beroep wordt gedaan, scoorde vlak voor rust tweemaal binnen drie minuten. Ook het merendeel van zijn ploeggenoten had nog maar weinig ervaring in de eredivisie.