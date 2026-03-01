FC Groningen verliest in Volendam wedstrijd en aanvoerder Resink

FC Groningen heeft bezoek bij FC Volendam een zesde nederlaag op rij niet kunnen voorkomen. Even leek Thom van Bergen een punt te redden, maar in de absolute slotfase ging het alsnog mis (3-2).

Trainer Dick Lukkien koos opnieuw voor Tyrique Mercera in plaats van Marco Rente op de rechtsbackpositie. Voorin kreeg Brynjólfur Willumsson de kans om zich te laten zien. Jorg Schreuders was niet fit genoeg om aan de aftrap te staan.

Eerder dit seizoen, op 13 december van het vorige kalenderjaar, was FC Groningen in eigen huis met 3-0 te sterk voor FC Volendam. Sindsdien pakte de FC alleen nog op bezoek bij sc Heerenveen de volle buit.

Groningen speelde een sterke eerste helft waarin het het Volendamse doel meermaals onder vuur nam. Na kansen in de beginfase voor Thom van Bergen en David van der Werff werd na ruim een kwartier voetballen de ban gebroken. Een vrije trap vanaf de rechterkant van Younes Taha belandde op het hoofd van aanvoerder Stije Resink, die zijn vijfde treffer van de competitie maakte en zijn productiviteit van vorig seizoen daarmee evenaarde.

De kans dat Resink zijn seizoenstotaal verder op gaat schroeven werd kort na rust verkleind toen de controleur in duel met invaller Robert Mühren een ogenschijnlijk zware blessure opliep. Resink verliet per brancard en onder applaus van de aanwezige stadionbezoekers het veld.

Het verlies van de aanvoerder was een nieuwe tegenslag voor de ploeg van Lukkien nadat FC Volendam vlak voor rust op gelijke hoogte was gekomen. Middenvelder Tygo Land hield het shirtje van Volendam-verdediger Yannick Leliendal vast en scheidsrechter Richard Martens had na inmenging van de VAR geen andere keuze dan de bal op de stip te leggen. Brandley Kuwas, die even daarvoor geblesseerd raakte aan zijn schouder, verschalkte Etienne Vaessen vanaf elf meter. Kuwas werd in de rust vervangen door Mühren.

Zonder Resink op zoek naar resultaat

Zonder Resink ging FC op jacht naar een nieuwe voorsprong. Willumsson stuitte op Volendam-doelman Kayne van Oevelen, die zijn doel goed verkleinde en het de IJslandse spits onmogelijk maakte op doel te schieten. Aan de andere kant was het wel raak toen Aurelio Oehlers vogeltjevrij vanaf de linkerkant het strafschopgebied kon indribbelen. De voor rust ingevallen aanvaller bleef koel en schoot de bal in de kruising.

In de 69ste minuut klonk er applaus vanaf de tribune voor de deze week overleden journalist en FC Groningen-volger Wim Masker. Het goed gevulde uitvak eerde hem met een spandoek.

Via Van der Werff en Van Bergen deelde FC speldenprikjes uit aan de thuisploeg. Laatstgenoemde kreeg daarna dé kans om Groningen op gelijke hoogte te brengen. Invaller Mats Seuntjens dwong Van Oevelen met een goede vrije trap naar de grond. Van Bergen kon van dichtbij de bal in het lege doel werken, maar kreeg het voor elkaar om het doel te missen.

Via Mühren en Oehlers kreeg Volendam de kans de wedstrijd voortijdig te beslissen, maar telkens rolde de bal voorlangs het Groninger doel. In de blessuretijd leek Van Bergen een punt te redden door van dichtbij binnen te tikken, maar in de slotseconden maakte Mühren alsnog de winnende treffer voor de thuisploeg.

Opstelling FC Volendam: Kayne van Oevelen; Precious Ugwu, Mawouna Amevor, Nick Verschueren, Yannick Leliendal; Robin van Cruijsen (86’ Juninho Bacuna), Dave Kwakman, Ozan Kökcü (79’ Alex Plat); Bilal Ould-Chikh (79’ Joel Ideho), Brandley Kuwas (46’ Robert Mühren), Benjamin Pauwels (38’ Aurelio Oehlers)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Tyrique Mercera, Thijmen Blokzijl, Dies Janse (76’ Ryan Metu), Marvin Peersman (76’ Wouter Prins); Stije Resink (53’ Jorg Schreuders), Tygo Land (76’ Mats Seuntjens); David van der Werff, Thom van Bergen, Younes Taha; Brynjólfur Willumsson (76’ Oskar Zawada)