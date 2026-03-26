FC Groningen verlengt contract met assistent-trainer Mischa Visser

FC Groningen heeft het contract met assistent-trainer Mischa Visser met drie jaar verlengd. De 39-jarige Stadjer is bezig aan zijn eerste seizoen in de Euroborg.

Visser is, naast zijn primaire taken bij de eerste selectie onder leiding van hoofdtrainer Dick Lukkien, binnen de technische staf verantwoordelijk voor de interne samenwerking met de FC Groningen Opleiding. Daarbij ligt een sterke focus op talentontwikkeling en integratie richting het eerste elftal.

Met de nieuwe overeenkomst, die geldig is tot de zomer van 2029, wil FC Groningen de ingezette koers de komende jaren waarborgen en van duurzame betekenis laten zijn.

Voordat hij bij de FC in dienst kwam, was Visser hoofdtrainer van amateurclub Be Quik en docent Sportkunde aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanze. Vanaf medio 2018 was hij in dienst van de KNVB. Hij was bondscoach van de Oranje-selecties Onder-16 tot en met Onder-19. Daarnaast analyseerde Visser tegenstanders voor het Nederlands elftal.