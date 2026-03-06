FC Groningen ontvangt Ajax na zes nederlagen op rij: “Eerst weer punten pakken”

FC Groningen speelt zaterdagmiddag om 16.30 in de Euroborg tegen Ajax. De ploeg van trainer Dick Lukkien zit in een moeilijke fase. De laatste zes wedstrijden in de Eredivisie gingen verloren. Daarnaast moet Groningen de rest van het seizoen verder zonder aanvoerder Stijn Resink, die in het duel met FC Volendam een zware kruisbandblessure opliep.

Het wegvallen van Resink komt hard aan binnen de selectie. Teamgenoot Jorg Schreuders reageerde aangeslagen op het nieuws. “Natuurlijk raak je hem voor lange tijd kwijt. Het is vooral op persoonlijk vlak heel vervelend. Dat gun je niemand, en hem al helemaal niet, omdat hij ook gewoon een goede vriend is.”

Volgens trainer Dick Lukkien is het een zware klap voor het team, maar moet de focus nu weer op het veld liggen. “Het is heftig om te zien en te verwerken, maar we moeten wel door”, zegt Lukkien. “Hij heeft zelf ook uitgesproken dat hij verwacht dat wij doorgaan. Dat moeten we ook van onszelf verlangen.”

Door de reeks nederlagen is de druk op Groningen toegenomen. Als de ploeg zaterdag opnieuw verliest, evenaart de club het negatieve record van zeven nederlagen op rij in de Eredivisie.

Volgens Lukkien zal het wedstrijdverloop bepalend zijn. “We hebben een plan, maar het hangt ook af van de eerste minuten. Krijgen we energie, werkt wat we doen en gaat het stadion erachter staan? We zullen op zoek moeten naar energie en succesmomenten.”