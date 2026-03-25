FC Groningen mist deze week tien internationals

De selectie van FC Groningen is deze week een stuk kleiner dan normaal. Niet minder dan tien internationals zijn namelijk op pad met hun nationale team.

Vijf spelers van de FC zijn opgeroepen voor Jong Oranje. Coach Michael Reiziger heeft Thom van Bergen, Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Tygo Land en Dies Janse geselecteerd voor een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Noorwegen, komende vrijdag. Drie dagen later volgt in Venlo een oefeninterland tegen België.

Doelman Etienne Vaessen is, hoewel geblesseerd, opgeroepen voor het Surinaamse nationale elftal. Het land moet nog twee duels winnen om komende zomer naar het WK te mogen. Donderdag speelt Suriname tegen Bolivia. Bij winst speelt Suriname dinsdag een finalewedstrijd tegen Irak.

Brynjólfur Willumsson speelt met IJsland twee vriendschappelijke interlands tegen Canada en Haïti. Ryan Metu is geselecteerd voor Oranje onder-18 en speelt komende week drie kwalificatieduels voor het WK, te beginnen deze woensdagavond tegen Moldavië.

Doelman Lovro Stubljar is opgeroepen voor Jong Slovenië en verdediger Elvis van der Laan komt uit voor Zweden onder-19. FC Groningen speelt pas volgende week zaterdag weer een competitiewedstrijd: een uitduel tegen Telstar.