FC Groningen en PEC Zwolle delen de punten na knotsgekke slotfase

FC Groningen heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. In een knotsgekke slotfase leek Groningen een nederlaag te moeten slikken, maar een bliksemsnel antwoord op de openingstreffer bepaalde de 1-1 eindstand.

Groningen moest het in Zwolle stellen zonder de geblesseerde Etienne Vaessen, die onder de lat werd vervangen door Hidde Jurjus. Oskar Zawada, vorige week als invaller nog de grote man aan Groninger zijde, ontbrak ook met een blessure. Younes Taha keerde tegen zijn voormalige werkgever terug in de basis na een schorsing. Ook Marco Rente verscheen aan de aftrap, hij kreeg de voorkeur boven Tyrique Mercera.

In een tamme beginfase kregen de gastheren de mogelijkheden. Schoten van Younes Namli en Shola Shoretire verdwenen naast het doel. Jurjus, die de inzet van Namli goed redde, ontsnapte even later toen zijn korte pass onderschept werd, maar de bal niet onder controle kwam van de Zwolse aanvallers.

De eerste kans voor Groningen kwam halverwege de eerste helft toen een steekpass van verdediger Dies Janse de diepgaande Jorg Schreuders bereikte. Zwolle-doelman Tom de Graaff voorkwam de openingstreffer. Een minuut later was er een levensgrote kans voor Marco Rente, die na een corner de bal van dichtbij in twee instanties niet het doel in kreeg. In de nastoot kwam PEC bijna op voorsprong toen Namli de bal vanaf een meter of tien over het doel kreeg.

Nog voor rust kwam er een volgende grote kans, nu voor Groningen-spits Thom van Bergen. Hij kreeg de bal bij toeval voor zijn voeten en ondanks de vreemd stuiterende bal, had de poging van de aanvaller op z’n minst op doel gemoeten. Hij schoot echter over. Nog voor rust was er een nieuwe mogelijkheid voor de bezoekers, die de in de doelmond hangende bal in twee instanties er niet in kregen.

Tweede helft

Ook na rust kregen beide teams kansen. Rente schoot de bal halverwege de tweede helft diagonaal op de lat, terwijl even later Jurjus zijn ploeg opnieuw een dienst bewees door zeer attent te reageren bij een inzet van dichtbij van de Zwolse invaller Odysseus Velanas.

Tien minuten voor tijd leek het noodlot toe te slaan voor Groningen, dat via Van Bergen drie mogelijkheden verspeelde en in de nastoot een tegentreffer moest slikken. Namli kon op Jurjus af, zag zijn inzet via de paal opnieuw het veld in komen en voor PEC-topscorer Koen Kostons was het een koud kunstje de bal in het doel te werken.

Van Bergen revancheerde zich door twee minuten later een vrije trap van Taha tegendraads in het doel te koppen. Met zijn derde treffer in drie wedstrijden bracht hij zijn seizoenstotaal op zeven. Daarmee wipte hij over Brynjólfur Willumsson heen en is hij nu alleen clubtopscorer.

Opstelling PEC Zwolle: Tom de Graaff; Olivier Aertssen, Simon Graves, Tijs Velthuis, Anselmo García Mac Nulty; Ryan Thomas (30’ Nick Fichtinger), Zico Buurmeester; Younes Namli (86’ Kaj de Rooij), Thijs Oosting (66’ Odysseus Velanas), Shola Shoretire (86’ Jan Faberski); Koen Kostons

Opstelling FC Groningen: Hidde Jurjus; Marco Rente (80’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (63’ Wouter Prins); Tygo Land, Jorg Schreuders; Travis Hernes (63’ Tika de Jonge), David van der Werff (80’ Brynjólfur Willumsson), Younes Taha; Thom van Bergen