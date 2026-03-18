FC Groningen contracteert Fins jeugdinternational Nevalainen

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft een contract getekend met de 16-jarige Finse aanvaller Joakim Nevalainen. De jeugdinternational komt over van FC Honka en tekende woensdag een contract tot de zomer van 2029.

De Fin stond al langere tijd op de radar van FC Groningen, zo telt de club. In oktober 2025 en januari 2026 liep hij stages bij FC Groningen, waarin hij indruk maakte op trainers en spelers. Volgens de clubstaf liet de jonge Fin zien zich goed te kunnen aanpassen en zich verder te ontwikkelen binnen de Opleiding op Corpus.

Nevalainen is linksbenig, veelzijdig en kan zowel als aanvallende middenvelder als in de voorhoede spelen. De aanvaller is een vaste waarde in het Finse Onder-16-team en kreeg belangstelling van andere clubs.

Volgend seizoen speelt Nevalainen bij de onder-17 van de club. Voor de jonge speler betekent de overstap naar Nederland een grote verandering. De Finse jongeling laat familie, vrienden en zijn vertrouwde omgeving achter: ‘’Verhuizen van Finland naar Nederland is een grote stap, maar ik kijk ernaar uit. Ik krijg ook veel steun van mijn ouders.’’