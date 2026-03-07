FC Groningen beëindigt reeks nederlagen met overwinning op Ajax

FC Groningen weet eindelijk weer wat winnen is. Na zes nederlagen op rij werd in de Euroborg gewonnen van Ajax (3-1). Oskar Zawada ontpopte zich als uitblinker met twee treffers.

FC Groningen miste sleutelspelers Younes Taha en Stije Resink. Tika de Jonge keerde als bankspeler terug in de wedstrijdselectie na blessureleed en Travis Hernes maakte zijn basisdebuut als controleur naast Tygo Land.

De Groningen-spelers betraden het veld met een inloopshirt die steun betuigde aan aanvoerder Resink. De sterkhouder van de FC liep vorige week in Volendam een kruisbandblessure op waardoor hij een lange tijd uit de roulatie zal zijn.

Na zes nederlagen op rij ging de FC voor eigen publiek op jacht naar de eerste thuisoverwinning van dit kalenderjaar. Die intentie werd kracht bijgezet door een treffer van Thom van Bergen na slechts vijf minuten voetbal. De spits werd weggestuurd door een geweldige steekpass van nota bene Ajax-huurling Dies Janse. De inzet van Van Bergen, die oog in oog stond met doelman Maarten Paes, kon door laatstgenoemde slechts gepareerd worden alvorens de bal in het Amsterdamse doel verdween.

Het gevaar aan andere zijde kwam van voorzetten vanaf de flanken, maar telkens ontbrak het eindproduct bij de bezoekers. In de vijfentwintigste minuut was spits Wout Weghorst dichtbij toen hij een lage voorzet van uitblinker Mika Godts van dichtbij op de deklat mikte. Na een halfuur voetballen was de voorzet van rechts van Anton Gaaei de Groninger defensie wel te machtig. Davy Klaassen zette de bezoekers bij de tweede paal met het hoofd op gelijke hoogte.

Voor rust hield Groningen-doelman Etienne Vaessen zijn ploeg goed op de been met een aantal goede ingrepen. Vaessen ontbrak echter aan de aftrap van de tweede helft, vermoedelijk door een blessure. Ook Tyrique Mercera en Brynjólfur Willumsson bleven in de kleedkamer achter. Marco Rente en Oskar Zawada waren hun vervangers.

De Oskar Zawada-show

Zawada groeide in het tweede bedrijf uit tot absolute hoofdrolspeler. Bij zijn eerste balcontact stelde hij David van der Werff in staat het doel onder vuur te nemen, maar de inzet van de aanvallende middenvelder ging net voorlangs. Even later gaf de Poolse spits zijn collega-aanvaller Van Bergen de mogelijkheid, maar onder druk van een verdediger bleef een tweede treffer uit.

Halverwege de tweede helft bereikte de Zawada-show zijn climax en tevens waterloo. Eerst rondde de lange spits een mooie aanval af door de bal met rechts aan te nemen, bij zijn tegenstander weg te draaien en van dichtbij ineens met diezelfde rechtervoet de bal achter Paes te schieten. Opnieuw van Janse betrokken bij de aanval met een goede rush van achteruit.

Zeven minuten later was het opnieuw raak voor Zawada toen hij een voorzet van Thijmen Blokzijl diagonaal inkopte. Bij het neerkomen raakte hij echter geblesseerd aan zijn schouder waardoor de kans om samen met de ruim 22.000 aanwezige supporters het derde doelpunt te vieren hem werd ontnomen. Door de blessure moest Zawada het veld verlaten en hij werd vervangen door Rui Mendes.

Via invaller Wouter Prins was Groningen dichtbij een vierde treffer. Koud in het veld schoot de verdediger de bal hard op de lat.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen (46’ Hidde Jurjus); Tyrique Mercera (46’ Marco Rente), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (85’ Wouter Prins); Travis Hernes (69’ Tika de Jonge), Tygo Land; Jorg Schreuders, Thom van Bergen, David van der Werff; Brynjólfur Willumsson (46’ Oskar Zawada/76’ Rui Mendes)

Opstelling Ajax: Maarten Paes; Anton Gaaei, Josip Sutalo (83’ Maher Carrizo), Youri Baas, Owen Wijndal; Sean Steur (89’ Kian Fitz-Jim), Davy Klaassen (69’ Rayane Bounida), Jorthy Mokio (89’ Don-Angelo Konadu); Steven Berghuis (69’ Kasper Dolberg), Wout Weghorst, Mika Godts