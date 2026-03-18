FC-doelman Etienne Vaessen opgeroepen voor play-offs WK met Suriname

Keeper Etienne Vaessen.

Doelman Etienne Vaessen van FC Groningen is opgeroepen voor het nationale voetbalelftal van Suriname voor de play-offs voor het WK voetbal.

Naast Vaessen riep bondscoach Henk ten Cate ook Eredivisiespelers Tjaronn Chery (voorheen FC Groningen, nu NEC), Djevencio van der Kust (Heracles Almelo), Dion Malone (Telstar), Yannick Leliëndal (FC Volendam) Jean-Paul Boëtius (RKC) op om het op 26 maart in Mexico op te opnemen tegen Bolivia.

Als Vaessen met Suriname de wedstrijd tegen Bolivia weet te winnen, dan volgt op 31 maart in Irak in de finale van de play-offs. Als Suriname ook die wedstrijd wint, staat het land voor het eerst op de eindronde van een wereldkampioenschap voetbal.