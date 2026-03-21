Brandende fakkel op balkon Heresingel zorgt voor inzet brandweer

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een vermeende woningbrand aan de Heresingel in de binnenstad.

De melding van de brand kwam rond 20.00 uur binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Op het balkon van het pand is een fakkel terecht gekomen”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Deze brandende fakkel is in de omgeving, vanwege de reflectie, aangezien voor een brand. Daarop werden de hulpdiensten gebeld.”

Brandweerlieden hebben op de locatie een controle uitgevoerd. Toen zij ter plaatse kwamen was van de brandende fakkel echter geen spoor meer te bekennen. Hoe de fakkel op het balkon terecht kon komen, of dat deze daar moedwillig is aangestoken, wordt onderzocht.