Extra tijd nodig voor subsidie ’t Clockhuys in Haren: “Zorgvuldig en goed onderbouwd besluit”

De onzekerheid bij stichting ’t Clockhuys in Haren duurt voort. Ondanks dat er nu een subsidie is verleend tot 1 oktober van dit jaar, erkent de gemeente dat de besluitvorming langer duurde dan normaal. Dat laat de gemeente weten in antwoord op vragen van de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden.

De politieke partijen trokken aan de bel nadat de stichting tijdens een onlangs gehouden verkiezingsdebat in het gebouw aangaf de deuren te moeten sluiten vanwege het uitblijven van financiering. Het college laat echter in de antwoorden weten dat er een duidelijke reden is voor de vertraging: de ingediende subsidieaanvraag voor dit jaar was niet in lijn met de eerder gemaakte afspraken.

Geen afstemming met partners

De gemeente sprong vorig jaar financieel bij nadat een andere partner (GON) zich had teruggetrokken. De afspraak was dat de stichting die tijd zou gebruiken om voor 2026 tot een gezamenlijke aanvraag met andere partners in Haren te komen. “Deze afstemming bleek echter niet terug te komen in de aanvraag voor 2026”, aldus het college. Hierdoor was er meer tijd nodig voor gesprekken over een “toekomstbestendige inrichting” van het plein.

Ontmoetingsplek tegen eenzaamheid

Stichting ’t Clockhuys werd opgericht om eenzaamheid onder senioren in Haren tegen te gaan. Sindsdien is het Clockhuys Plein uitgegroeid tot een populaire ontmoetingsplek in het dorp. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, variërend van een discussieclub en koffieochtenden tot ‘dansen op recept’. Voor veel ouderen in het dorp is de voorziening een belangrijk onderdeel van hun sociale leven geworden.

Geen acute nood volgens gemeente

Op de vraag of de gemeente zich ervan bewust is dat de continuïteit van de activiteiten onder druk staat, antwoordt het college ontkennend voor wat betreft de korte termijn. Volgens de gemeente is er in januari ambtelijk afgestemd dat de stichting over voldoende middelen beschikte om de eerste maanden van 2026 door te komen.

De gemeente gaf toestemming om resterende subsidiegelden uit 2025 te gebruiken als overbrugging. Waar de stichting tijdens het debat de noodklok luidde over een directe sluiting, stelt de gemeente dus dat er achter de schermen juist afspraken waren gemaakt om de bedrijfsvoering draaiende te houden terwijl het besluitvormingsproces liep. Toch wijkt de gemeente af van de norm om uiterlijk 31 december te beslissen. De formele beschikking werd pas op 9 maart afgegeven, ruim twee maanden later dan gebruikelijk.

Toekomst na 1 oktober

De gemeente benadrukt het belang van het Clockhuys Plein voor de senioren in Haren, maar stelt ook een duidelijke voorwaarde. De huidige extra financiering loopt tot 1 oktober. In die periode moet de stichting alsnog de samenwerking met andere organisaties in het dorp realiseren.

Binnenkort vindt er een vervolggesprek plaats tussen de gemeente en de stichting. Daarbij zal ook gekeken worden naar het lopende onderzoek naar de toekomst van ouderenvoorzieningen in Haren.