Extra miljoenen voor aanpak ‘flessenhals’ Meppel: “Hoog tijd om dit aan te pakken”

Foto: Rob Dammers - Deventer Colmschate NSR SNG 2772 Sprinter 7050, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115995191

Het kabinet stelt, mede door een sterke noordelijke lobby, 100 miljoen euro extra beschikbaar om de spoorproblemen bij Meppel op te lossen. Dit bedrag komt bovenop de 75 miljoen euro die eerder al was toegezegd. Staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Infrastructuur benadrukt dat de maatregelen essentieel zijn: “Het was hoog tijd om deze flessenhals aan te pakken.”

Het traject tussen Meppel en Zwolle is een van de meest kwetsbare punten op het Nederlandse spoor. Uit statistieken van vorig jaar blijkt dat er ruim negentig storingen plaatsvonden op dit baanvak. Omdat er bij Meppel geen uitwijkmogelijkheden zijn, ligt bij een defecte trein of aanrijding direct al het treinverkeer van en naar Groningen en Leeuwarden plat. Danou Veenhof, regiodirecteur van ProRail, stelt dat de investeringen broodnodig zijn voor de betrouwbaarheid van de verbinding. Volgens Veenhof worden er nu belangrijke stappen gezet in de robuustheid en capaciteit van het spoor tussen Zwolle en de noordelijke steden.

Opheffen van overwegen

Dinsdag zijn er door het ministerie, de noordelijke provincies en ProRail concrete afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Een belangrijk onderdeel van het plan is het saneren van risicovolle overwegen. In Meppel wordt de beruchte overweg Reestouwe, die in een lastige bocht ligt, vervangen door een fietstunnel. Ook in Staphorst verdwijnt een overweg aan de J.J. Gorterlaan ten gunste van een tunnel. Deze aanpassingen zijn niet alleen bedoeld voor de veiligheid, maar zijn volgens ProRail ook een randvoorwaarde om op de lange termijn meer treinen te kunnen laten rijden.

Naast de grote infrastructurele ingrepen wordt er fors geïnvesteerd in het station van Meppel zelf, dat een extra perron krijgt. Ook worden op het traject Zwolle naar Meppel diverse onderdelen vervangen die gevoelig zijn voor storingen of koperdiefstal. Het ministerie laat weten dat de eerste maatregelen, waaronder het plaatsen van preventieve camera’s bij overwegen, nog dit jaar worden uitgevoerd. Voor de reiziger uit Groningen betekent dit op termijn een minder storingsgevoelige rit en meer ruimte in de dienstregeling.