Extinction Rebellion legt vergadering Provinciale Staten stil

Foto: Ingezonden

Een groep actievoerders van Extinction Rebellion Groningen heeft woensdag de vergadering van Provinciale Staten stilgelegd.

Ze wilden hiermee sluiting afdwingen van de RWE Eemshavencentrale. Vanaf de publieke tribune onderbraken zij de vergadering met een speech waarin zij sluiting eisten van de kolen- en biomassacentrale. Ze hingen daarnaast spandoeken op in de Statenzaal en het Atrium. Hun eis was: doe wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan en sluit de RWE Eemshavencentrale!

Vervolgens sprak actievoerder Cornelie van Kampenhout door een megafoon een lege statenzaal toe. De aanwezige politici waren inmiddels naar de uitgang van de Statenzaal begeleid.

Van Kampenhout: “De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van haar burgers. We bevinden ons middenin een klimaat- en ecologische crisis en de provincie staat erbij en kijkt ernaar. Stop de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en sluit de RWE Eemshavencentrale. Elke dag uitstel betekent meer schade, meer ziekte en meer ontwrichting!”

Door de opwarming van de aarde staan volgens Extinction Rebellion belangrijke ecosystemen wereldwijd op het punt om in te storten. Daarom moet men nu stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. De Eemshavencentrale staat op plek 6 van de uitstoters in Nederland. De centrale veroorzaakt volgens Extinction Rebellion daarnaast 885 miljoen euro per jaar aan maatschappelijke kosten voor gezondheid en milieu. Alleen Tata Steel veroorzaakt meer kosten. ​​