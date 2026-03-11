ESNS zet Ierse muziekscene centraal in editie van volgend jaar

Foto: Basz

ESNS (Eurosonic Noorderslag) heeft woensdag aangekondigd dat Ierland volgend jaar centraal staat tijdens de 41ste editie van 13 tot en met 16 januari 2027.

Elk jaar zet ESNS opkomende artiesten uit een Europees land in de schijnwerpers. Daarmee wil het festival laten zien hoe divers het muzikale talent in Europa is. In 2027 ligt de focus dus op Ierland. Voor deze editie werkt ESNS samen met First Music Contact (een belangrijke muziekorganisatie uit Ierland) en met het Ierse radiostation RTÉ 2FM, dat optreedt als mediapartner. Samen stellen zij een programma samen dat het succes van de Ierse muziek viert.

Het is niet de eerste keer dat Ierland centraal staat bij ESNS. Vijftien jaar geleden kreeg de Ierse muziekscene ook al speciale aandacht. Volgens de betrokken organisaties is dit een goed moment om het land opnieuw in de schijnwerpers te zetten.

In de loop der jaren hebben verschillende Ierse artiesten op het podium van Eurosonic gestaan aan het begin van hun carrière. Voorbeelden zijn CMAT, Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Dove Ellis, Florence Road, Hozier, Inhaler, Kingfishr, Lankum, Madra Salach en The Mary Wallopers. Tijdens de laatste editie van ESNS waren Ierse artiesten bovendien de acts die het vaakst werden geboekt in Europa, waaronder Florence Road, Madra Salach en Dove Ellis.

Artiesten kunnen zich inmiddels aanmelden voor ESNS27. Tijdens het festival verandert Groningen opnieuw in een belangrijk centrum voor nieuwe Europese muziek. Aanmelden kan via de website esns.nl.