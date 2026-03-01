Escalatie in Midden-Oosten zorgt zondag voor drukte aan de pomp

Foto: Weening Fotografie

Het was zondagmiddag een komen en gaan van automobilisten die hun brandstoftank vol gooiden bij het tankstation aan het Kattegat op industrieterrein Euvelgunne. Automobilisten proberen nog snel hun tank vol te gooien, uit angst voor fors stijgende brandstofprijzen door de escalatie in het Midden-Oosten.

“Het is hier een komen en gaan van automobilisten”, ziet een nieuwsfotograaf. “De sfeer is zo nu en dan ook gespannen; zojuist ontstond er nog een discussie tussen klanten omdat iemand naast zijn tank ook meerdere jerrycans probeerde te vullen met brandstof en deze vervolgens inlaadde in zijn busje.” Toch is het niet bij elk tankstation druk: “Bij andere tankstations in de gemeente is het beeld rustiger. Maar op deze plek, aan het Kattegat, kun je echt spreken van een wachtrij.”

Escalatie in het Midden-Oosten

De run op de pompen is het directe gevolg van de militaire escalatie die zaterdagochtend begon, waarbij de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten aanvallen uitvoerden op Iran. Daarbij kwamen verschillende kopstukken van het regime, waaronder Ayatollah Khamenei om het leven. Iran reageerde direct door aanvallen uit te voeren op verschillende andere landen in de regio waar westerse militaire bases zijn te vinden. Ook sloot het land de Straat van Hormuz af.

De afsluiting van deze zeestraat kan, naarmate het langer duurt, grote gevolgen hebben. De Straat van Hormuz is namelijk de primaire exportroute voor olie uit onder meer Saoedi-Arabië, Irak en Koeweit. Dagelijks wordt ongeveer een vijfde van de wereldwijde olievoorraad door deze nauwe doorgang vervoerd. Omdat de wereldmarkt maandagochtend weer opent, verwachten experts dat de olieprijs fors zal stijgen, wat direct zal doorvertalen naar de prijzen aan de pomp.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Weening Fotografie Foto: Weening Fotografie

LNG

Naast olie is de zeestraat ook cruciaal voor de aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG). Sinds de stopzetting van Russisch gas na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, is Nederland voor een aanzienlijk deel afhankelijk van vloeibaar gas uit landen als Qatar. Ook deze aanvoerroute loopt via de Straat van Hormuz.

Hoewel de prijzen voor Euro95 en diesel momenteel nog niet het recordniveau van 2022 hebben bereikt, na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, is de vrees voor een nieuwe prijsstijging groot. Hoe lang de situatie in de Straat van Hormuz zal aanhouden en welke gevolgen dit gaat hebben voor de energievoorziening, is op dit moment nog onduidelijk.