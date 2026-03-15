Ernstig verkeersongeluk bij Stadsschouwburg, traumahelikopter landt op Grote Markt

Bij een ernstig verkeersongeluk bij de Stadsschouwburg is zondagmiddag een persoon gewond geraakt. Vanwege de ernst van het incident kwam ook het Mobiel Medisch Team (MMT) ter plaatse, waarbij de traumahelikopter op de Grote Markt landde.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur. “Een automobilist wilde vanaf de Turfsingel afslaan de Kruitlaan in”, vertelt fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Daarbij is een persoon over het hoofd gezien. Het slachtoffer werd aangereden en raakte gewond.” Naast de politie kwamen direct twee ambulances ter plaatse om hulp te bieden.

Vanwege de ernst van de situatie werd ook het Mobiel Medisch Team opgeroepen. De traumahelikopter landde op de Grote Markt, waarna de artsen per auto naar de locatie van het ongeval werden gebracht.

De hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gestabiliseerd. Na de eerste behandeling is de persoon met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Een arts van het MMT is met de ambulance meegereden ter ondersteuning.

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeluk. Ondertussen trok de traumahelikopter op de Grote Markt flink wat belangstelling. Agenten zorgden ervoor dat het publiek op afstand bleef.