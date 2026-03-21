Eindelijk overwinning voor vrouwen FC Groningen in eerste divisie

Foto Andor Heij. Vrouwen FC Groningen vieren een doelpunt.

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond hun eerste zege in de eerste divisie geboekt. Middenmoter Jong AZ werd in het Esserbergstadion met 4-2 verslagen.

Na 22 minuten kreeg de ploeg uit Alkmaar een corner niet goed weg en Vera de Haan profiteerde: 1-0. Direct na de pauze kwam Jong AZ op gelijke hoogte. Femke Pietersma zette FC Groningen na 53 minuten na een mooie aanval weer op voorsprong 2-1.

Vervolgens scoorde Pascalle Pomper twee keer. Eerst vanaf de rand van het strafschopgebied na 66 minuten en in de 70e minuut schoot Pomper een strafschop raak. In blessuretijd deed Jong AZ nog wat terug: 4-2.

Ondanks de winst blijft FC Groningen achtste en laatste met vier punten uit zeven wedstrijden. Volgende week speelt FC Groningen opnieuw thuis. Jong FC Twente is dan de tegenstander.