Einde seizoen FC Groningen aanvoerder Stije Resink door zware kruisbandblessure

Het seizoen van FC Groningen aanvoerder en middenvelder Stije Resink zit er op.

De 22-jarige Resink liep zondag in het duel tegen Volendam een zware kruisbandblessure op. FC Groningen-trainer Dick Lukkien zei toen al dat het ‘er niet goed uit zag’. Een dergelijke blessure kan wel negen maanden duren.

Resink maakte maandag op Instagram bekend dat zijn herstel lang gaat duren. “Beste allemaal, helaas heb ik gister een kruisbandblessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Volendam. Ik zal er dus een tijd uit liggen en me gaan focussen op het herstel. Bedankt voor de steun en alle berichten”.

Resink werd in 2024 overgenomen van Almere City en ontwikkelde zich tot een belangrijke speler bij FC Groningen. Hij staat nog tot 2028 onder contract bij FC Groningen, maar andere clubs hebben al belangstelling voor hem getoond.