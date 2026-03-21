Eid-gebed trekt honderden belangstellenden naar sportpark: “We zijn op zoek naar ruimte”

Het Eid-gebed, een essentieel onderdeel van het Suikerfeest, heeft vrijdag honderden belangstellenden naar sportpark West End in Vinkhuizen getrokken. “De opkomst was nog groter dan vorig jaar”, aldus moskee Al-Rahma.

“Onze inschatting is dat er zo’n duizend mensen aanwezig waren”, vertelt een woordvoerder van de moskee aan de Travertijnstraat. Volgens de organisatie speelden het prachtige weer en een kinderfeest, dat door externen werd georgansieerd, een grote rol bij de hoge opkomst. Ook trok het gebed opvallend veel mensen uit de rest van de provincie naar de stad.

De Shawwal-maan

Het Suikerfeest (Eid al-Fitr) werd dit jaar op vrijdag gevierd, nadat de nieuwe maan woensdagavond in Saudi-Arabië nog niet was waargenomen. Deze zogenaamde Shawwal-maan markeert het begin van de tiende maand op de islamitische kalender. Omdat de maansikkel pas later zichtbaar werd, maakten gelovigen de volle dertig dagen van de ramadan vol. Het eindfeest staat in het teken van aanbidding, dankbaarheid, familiebezoek en cadeautjes voor de kinderen.

Op het sportveld

Het Eid-gebed vindt traditioneel plaats bij zonsopkomst. Het gebed bestaat uit twee raka’ats (gebedscycli) met extra takbirs (rituele lofbetuigingen waarbij God wordt geprezen). Na het gebed volgt een preek, waarna het feest in huiselijke kring wordt voortgezet. Na het gebed volgt een preek (khutbah), waarna het feest in huiselijke kring wordt voortgezet.

Vanwege de enorme belangstelling wijkt de gemeenschap uit naar de sportvelden. “Onze moskee is simpelweg te klein, we zijn op zoek naar meer ruimte”, aldus de woordvoerder. Die zoektocht is ook gericht op de toekomst. Omdat de islamitische kalender het maanjaar volgt, schuift de ramadan elk jaar zo’n tien tot elf dagen naar voren. Over enkele jaren zal het Suikerfeest midden in de winter vallen, waardoor een gebed in de buitenlucht op een sportveld niet de beste optie is.