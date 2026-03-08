Eerste kievitsei provincie gevonden door voormalig staatssecretaris Eddie van Marum

Eddie van Marum bij het eerste kievitsei in de provincie. Foto: Landschapsbeheer Groningen

Het eerste kievitsei van de provincie Groningen is zondag gevonden. Het ei werd ten noorden van de stad aangetroffen door voormalig staatssecretaris Eddie van Marum.

Bijzonder is dat het ei werd gevonden op hetzelfde graslandperceel als vorig jaar. In de jaren daarvoor werd het eerste kievitsei gevonden bij onder andere De Held en bij Leegkerk. “Landschapsbeheer Groningen en BoerenNatuur Groningen West hebben het ei zondag gecontroleerd en goedgekeurd”, laat Landschapsbeheer Groningen weten. Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen officieel begonnen.

Bescherming op het boerenland

Weidevogels, waaronder de kievit, broeden op het boerenland. Wanneer er geen beschermende maatregelen worden genomen, lopen veel nesten het risico te worden vernietigd door werkzaamheden op de percelen. “Vrijwilligers trekken daarom tot half juni het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Door om een nest heen te maaien of een nest te markeren, krijgen weidevogels de kans om hun eieren uit te broeden.”

Passie voor de weidevogel

Voor Van Marum is het een bijzondere vondst; het is de eerste keer dat hij het eerste kievitsei van de provincie vindt. De afgelopen twee jaar vond hij al wel het eerste grutto-ei. Van Marum zet zich al ruim 35 jaar in voor het creëren van ruimte voor weidevogels, in nauwe samenwerking met boeren. Zijn passie begon al vroeg: als jongen ging hij met zijn vader het land in. Door de jaren heen leerde hij steeds beter naar het gedrag van de vogels te kijken om zo de nesten te lokaliseren, in plaats van het hele perceel te doorzoeken.

Van Marum (1968) was namens de BoerBurgerBeweging (BBB) van maart 2023 tot juli 2024 Statenlid in de provincie Groningen. In de zomer van 2024 werd hij staatssecretaris Herstel Groningen in het kabinet-Schoof. Deze functie vervulde hij tot vorige maand het kabinet-Jetten aantrad.

Oude traditie, nieuw doel

Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Vroeger werden de eieren geraapt voor consumptie, maar dit zorgde voor een flinke achteruitgang van de populatie. Tegenwoordig is het rapen verboden en is de vondst vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels. Landelijk werd het eerste ei dit jaar al op 5 maart gevonden in het Brabantse Ravenstein.