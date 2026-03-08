Eerste filmfestival in de Biotoop Haren: “Alles wat je ziet heeft een link met dit gebouw”

Opnames van de film Leitmotiv die opgenomen is in de Biotoop. Foto: ingezonden

Voor het eerst in het bestaan van de Biotoop in Haren wordt er zondag 8 maart een filmfestival georganiseerd. Volgens Suze van der Lijke gaat het om een bijzonder festival: alle films die vertoond worden, hebben op de een of andere manier een link met het gebouw.

Suze, hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit festival te organiseren?

“Eigenlijk is dat heel organisch ontstaan. De film ‘Leitmotiv’ van regisseur Julian Verkerk is hier op het terrein van de Biotoop opgenomen. Sterker nog: in de film zie je ook verschillende Biotoop-bewoners die een rolletje hebben. Het leek Verkerk daarom leuk om de film hier in de Biotoop te gaan vertonen. En dat idee heeft iets in gang gezet waardoor we vandaag voor het eerst een filmfestival organiseren.”

Kun je uitleggen wat het in gang heeft gezet?

“Hier in de Biotoop gebeurt ontzettend veel. De Biotoop is een broedplaats waar mensen wonen en werken. Er gebeurt heel veel op het gebied van bijvoorbeeld architectuur, maar ook op het gebied van duurzaamheid en kunst. Een tijd geleden hebben we afgesproken dat we meer met deze thema’s willen doen: dat we willen laten zien wat voor mooie dingen hier gebeuren. En dat geldt ook voor film. Want er zijn hier verschillende filmmakers actief. Er is bijvoorbeeld iemand die muziekvideo’s maakt voor artiesten als Lange Frans en Dope D.O.D. En soms zijn we zelf ook verbaasd. Want toen we het programma voor dit festival nagenoeg rond hadden, meldde zich nog iemand die kinderanimatiefilms maakt. Supertof natuurlijk. Dus ook die heeft nog een plekje gekregen.”

En dat is niet het enige, want de jeugd wordt hier ook bij betrokken, hè?

“De Biotoop bestaat nu zo’n twaalf jaar. Toen hier mensen gingen wonen, kwamen hier ook kleine kinderen wonen. Maar de kinderen van toen zijn nu pubers. Zij hebben aangegeven ook wat met dit thema te willen doen. Ze hebben daarom een biobar gebouwd waar de muziekvideo’s vertoond worden waar ik het zojuist al even over had. Ook de kinderanimaties hebben hier een plek gekregen. En wat zo leuk is, is dat dit project op een gegeven moment echt in beweging kwam. Zo ontstond het idee om bezoekers ook een blik achter de schermen te laten werpen. Dat is weliswaar klein geworden, maar wel heel leuk. Met behulp van foto’s kunnen bezoekers morgen een blik achter de schermen krijgen bij het maken van de films. Daarnaast zal er een workshop film maken aangeboden worden en is er een stop-motion workshop. Na afloop is er nog een nagesprek.”

Waar gaan deze films vertoond worden?

“Dit gebeurt in vleugel F. Uiteraard is onze theaterzaal in gebruik. Maar we hebben ook de groene zaal en de bioscoopzaal. En de activiteiten die ik benoemde, zullen plaatsvinden in de biobar en in de foyer op de eerste verdieping. Voor de films zijn nog zitplaatsen beschikbaar. Voor de film ‘Polska Warrior’ is de belangstelling groot. Deze wordt vertoond in de bioscoopzaal en deze zaal is met tachtig beschikbare stoelen ook wat sneller vol. Maar ‘Leitmotiv’ wordt vertoond in de theaterzaal waar we 250 stoelen hebben. Dus mensen die nieuwsgierig zijn, kunnen gerust langskomen: zij zullen niet teleurgesteld worden.”

Als we naar de films kijken, wat kun je daarover vertellen?

“Er zitten een aantal films bij die het vorige weekend in de prijzen vielen bij de Beste Groninger Film. ‘Leitmotiv’ bijvoorbeeld. Dit gaat over een falende schrijver die worstelt met engagement en betekenis. ‘Polska Warrior’ won in 2017 de Gouden Kalf voor de beste korte film. De film gaat over de verlegen Eryk die verslaafd is aan de game Goldhunter. Hij moet moed vinden als het echte leven tegenzit. Daarnaast hebben we ‘Nightlife’ geprogrammeerd staan, waarbij je het nachtleven in Groningen ziet door de ogen van dieren. Ook staan ‘Consider A Tomato’, ‘Waddenzeevolk’ en ‘Spacetime’ geprogrammeerd.”

Wanneer ben je vandaag tevreden?

“Wij zijn tevreden als we enthousiaste reacties horen. Als hier mensen rondlopen die een lach op hun gezicht hebben. Natuurlijk kun je ook denken aan aantallen: in dat geval zou tweehonderd bezoekers een mooi aantal zijn. En daarnaast hopen we te kunnen laten zien wat voor geweldige dingen er hier in het gebouw gemaakt worden. Dingen waar wij onszelf soms ook over verbazen dat het hier allemaal gebeurt. Dat vinden we ook belangrijk.”

Het programma begint zondag om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Meer informatie vind je op de website van de Biotoop.