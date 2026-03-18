Eerste draaidag voor Ewout Genemans met politie in Stad

Programmamaker Ewout Genemans zat woensdag voor het eerst achterin een politieauto in Groningen voor de opnames van het nieuwe seizoen van de tv-serie Bureau.

Genemans deelde woensdagmiddag zelf een foto (onderaan dit artikel te zien) van zijn eerste werkdag. Vervolgens zag een 112-fotograaf Genemans, getooid in een fluogeel hesje, in actie bij de forse aanrijding op de zuidelijke ringweg, waarbij drie auto’s betrokken waren en één persoon gewond raakte.

Het komende seizoen van Bureau Groningen wordt het achtste seizoen van de serie. Genemans loopt de komende periode mee met de politie om hun dagelijkse werkzaamheden vast te leggen. In totaal werken twaalf agenten uit Stad mee met Genemans en zijn team. Wanneer het nieuwe seizoen in Groningen op televisie verschijnt, is nog niet bekend.