Een maand lang baggerwerk in sloot naast Petrus Campersingel

De gemeente start komende maandag met het baggeren van de sloot ‘de Wetering’ naast het UMCG, aan de kant van de Petrus Campersingel. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind april.

Door te baggeren krijgt de sloot weer genoeg diepte, zodat de waterkwaliteit verbetert. De werkzaamheden starten aan de noordkant van de Petrus Campersingel, ter hoogte van de Oosterkerk, en eindigen bij het Hanzeplein.

Hoewel de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen, wordt de flora en fauna zoals bijvoorbeeld (broedende) watervogels, zo weinig mogelijk gestoord.