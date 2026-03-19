Eén dag na de verkiezingen: GroenLinks-PvdA moet op zoek naar nieuwe partners

Hoewel GroenLinks-PvdA met 13 zetels de grootste blijft, zijn de verliezen onder de coalitiepartijen te groot voor een voortzetting van de huidige coalitie. De gemeente wacht een moeizame formatie, waarbij de deur voor een stijgende partij als D66 open kan gaan staan.

De SP, bij de vorige verkiezingen goed voor vier zetels, moet het doen met drie. De ChristenUnie blijft steken op twee zetels en ook de Partij voor de Dieren behoudt de vier zetels binnen de raad.

De vorige coalitie, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie, had in 2022 nog een comfortabele meerderheid van 25 zetels. Na deze verkiezingen is er van die meerderheid weinig over. Gezamenlijk komen deze partijen uit op slechts 22 zetels. Dat is één zetel te weinig voor een meerderheid in de gemeenteraad, die bestaat uit 45 zetels.

Moet GroenLinks-PvdA op zoek naar rechts of links?

Voor GroenLinks-PvdA, dat met 13 zetels de grootste blijft, betekent dit dat de partij op zoek moet naar nieuwe partners. De meest voor de hand liggende kandidaat is D66. De sociaal-liberalen wisten licht te groeien van 5 naar 6 zetels en hebben in de aanloop naar de verkiezingen.

Een combinatie van GroenLinks-PvdA (13), D66 (6) en de Partij voor de Dieren (4) komt uit op 23 zetels, een nipte meerderheid. Dit drietal zou een voortzetting betekenen van het progressieve karakter van het stadsbestuur, maar dan zonder de linkse stempel van de SP en de christelijke invloed van de ChristenUnie.

D66 heeft in Groningen een sterke positie met zes zetels. Ze kunnen het sociale en groene profiel van de stad versterken, maar zullen ook meer oog hebben voor ondernemerschap en economische ontwikkeling. De vraag is of Partij voor de Dieren in deze samenstelling mee wil gaan met de economische standpunten van D66.

Volt, Student en Stad en FVD maken raad diverser

De nieuwe raad wordt niet alleen gevormd door de gevestigde partijen. Volt maakt haar entree met 1 zetel en zal zich mengen in het debat over Europa en duurzaamheid. Student en Stad wist haar 3 zetels te behouden en blijft een daarmee de belangen voor de ruim 60.000 studenten in de stad vertegenwoordigen.

De grootste verrassing is de binnenkomst van Forum voor Democratie. De partij, die landelijk voornamelijk scoort in kleinere gemeenten, krijgt in de Groningse raad één zetel. In Groningen zal de partij zich naar verwachting verzetten tegen het milieubeleid en de opvang van asielzoekers, twee thema’s die in de stad hoog op de agenda staan.