Duurzame kledingbeurs in De Hunzeborgh groeit: “Recyclen is tegenwoordig heel hip”

De kledingbeurs trok zaterdag veel belangstelling. Foto: ingezonden

De duurzame kledingbeurs die zaterdag werd gehouden in buurtcentrum De Hunzeborgh is een succes geworden. Mieke Riezebos vertelt dat de belangstelling groeit en dat het hergebruik van kleding hipper is dan ooit.

Mieke, hoe is de dag verlopen?

“Het is heel goed gegaan. Het was een supergeslaagde editie. Er waren veertien verkopers, er was veel belangstelling en er is flink wat kleding verkocht. En niet alleen dat, maar deze beurs brengt ook ontmoeting teweeg. Buurtbewoners komen hierop af, ontmoeten elkaar en gaan een praatje met elkaar maken. Het is voor de wijken De Hunze en Van Starkenborgh ook een heel waardevol evenement.”

Ik heb begrepen dat jullie het dit keer ook iets anders hebben aangepakt?

“Dat klopt. Het is het vierde jaar dat we dit organiseren. In de eerste drie jaren riepen we buurtbewoners op om op zoek te gaan naar kleding die vervolgens bij ons ingebracht kon worden. Maar daar zijn we nu vanaf gestapt. Mensen mogen nu zelf hun kleding verkopen. Dat is veel leuker. Kopers kunnen bijvoorbeeld nu in gesprek gaan en vragen stellen. Kan het in de wasmachine? Op hoeveel graden? En er kan echt gehandeld worden: er kan afgedongen worden. Dat maakt het leuker en dynamischer.”

Voor het vierde jaar op rij, waarbij jullie deze beurs zowel in het voorjaar als in de herfst organiseren. Groeit de belangstelling?

“Absoluut. Ik denk dat we kunnen spreken van een lichte groei. Bij elke editie komen er wat meer mensen. We richten ons met name op onze eigen wijk, maar voor deze editie hebben we bijvoorbeeld ook geadverteerd in Beijum en in Lewenborg. En we zien dat mensen daar ook op aanslaan. Dit keer hadden we veertien verkopers. Daar zijn we tevreden mee, waarbij ook gezegd moet worden dat de ruimte die we hebben niet oneindig is. We zitten in het buurtcentrum, en we kunnen daar niet oneindig groeien.”

Kun je zeggen dat het opnieuw gebruiken van kleding populair is?

“Absoluut. Ik denk dat er in de afgelopen tien jaar veel veranderd is. Waar er voorheen nog een bepaald stigma op zat, is het tegenwoordig heel hip om te recyclen. En dat zie je ook op een dag als gisteren. De kwaliteit van de kleding die aangeboden wordt, is heel goed. Het zijn geen versleten spullen. Het is hele hippe kleding die nog prima een tijd mee kan. En ik denk dat steeds meer mensen er het nut van inzien: bij het kopen van nieuwe kleding gaat het om grondstoffen die daarvoor gebruikt moeten worden. Dat voorkom je met hergebruik, waarbij het in veel gevallen ook nog eens goed is voor de portemonnee.”

Hoe kunnen jullie blijven bestaan?

“Wij hebben ontzettend veel geluk met het bestuur van het buurtcentrum. Zij stellen ons de ruimte ter beschikking. Van de mensen die kleding verkopen, vragen wij een bijdrage van vijf euro. Daar huren we kledingrekken en tafels voor, zodat de kleding op een mooie manier gepresenteerd kan worden. Daarnaast konden bezoekers voor vijf euro een kleuranalyse laten doen om te ontdekken welke tinten het beste bij hen passen. We hadden ook koffie en wat lekkers ingekocht, zodat er alle ruimte was om een goed gesprek aan te gaan.”

Is alle kleding verkocht?

“Een groot deel heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Maar dat geldt niet voor alle kleding. Die kleding gaan we doneren aan de Zeecontainer aan de Ulgersmaweg. De kleding gaan we daar de komende dagen naartoe brengen. Op deze manier komt de kleding allemaal op een goede plek terecht. En straks op 24 oktober vindt de herfsteditie plaats. Ook die zal in de middag vanaf 13.00 uur gehouden worden in het buurtcentrum.”