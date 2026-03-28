Duurzame kledingbeurs in buurtcentrum De Hunzeborgh

Liefhebbers van duurzame mode kunnen zaterdagmiddag 28 maart hun hart ophalen in de wijk De Hunze. In buurtcentrum De Hunzeborgh vindt een kledingbeurs plaats waar voorjaars- en zomerkleding een tweede leven krijgt.

Buurtbewoners hebben de afgelopen tijd volop gehoor gegeven aan de oproep om kleding in te brengen. Het resultaat is een gevarieerd aanbod dat door de bewoners zelf wordt verkocht. Volgens de organisatie laat de beurs zien dat duurzaamheid en stijl perfect samengaan: door tweedehands te kopen, wordt afval verminderd terwijl bezoekers toch met iets “nieuws” naar huis gaan.

Kleuranalyse en verhalen

Naast het snuffelen tussen de rekken is er ook ruimte voor persoonlijk advies. Bezoekers kunnen voor 5 euro een kleuranalyse laten doen om te ontdekken welke tinten het beste bij hen passen. Volgens de initiatiefnemers is het kopen van tweedehands kleding niet alleen goed voor de portemonnee en het milieu, maar is het ook een avontuur waarbij je vaak de verhalen achter de kledingstukken te horen krijgt.

De beurs duurt van 13.00 tot 16.00 uur in De Hunzeborgh aan de Beijumerweg 10a.